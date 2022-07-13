РБК: бизнес попросил кабмин России уменьшить размер этикеток с целью экономии

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Производители попросили правительство России уменьшить размер этикеток на товарах для экономии бумаги и чернил. Об этом пишет РБК.
РБК: бизнес попросил кабмин России уменьшить размер этикеток с целью экономии
  • Gettyimages.ru

В сообщении говорится, что, по мнению производителей, в целях экономии целесообразно размещать меньше информации на этикетках.

По данным издания, в связи с этим зампредседателя правительства Виктория Абрамченко в июле 2022 года попросила ведомства рассмотреть возможность уточнения нацстандартов в сфере этикетирования товаров.

Отмечается, что ведомства должны подготовить свою позицию по данному вопросу и доложить в кабмин до 22 июля.

В апреле ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка.

До этого американский производитель упаковки Ball Corporation объявил о планах продажи своего бизнеса в России.

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