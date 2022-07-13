В России госпитализировали 1329 пациентов с коронавирусом за сутки

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За сутки в России госпитализировали 1329 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1472 пациента с COVID-19.
В России госпитализировали 1329 пациентов с коронавирусом за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 3929 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 3002.

За сутки умерли 42 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 48 заболевших.

Также за сутки выздоровели 3363 человека, накануне — 3209.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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