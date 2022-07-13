МВД России с 19 февраля поставило на миграционный учёт 450 тыс. граждан Украины, ДНР и ЛНР

МВД России с 19 февраля по 23 июня 2022 года поставило на миграционный учет 450 тыс. граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

«В период с 19 февраля по 23 июня 2022 года органами внутренних дел осуществлено 450 тыс. постановок на миграционный учет граждан указанных государств», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.

Отмечается, что прибывшие граждане живут в центрах временного размещения или в частном секторе.

9 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 25 тыс. человек.