Спикер Госдумы Володин и руководители фракций провели встречу с Мантуровым

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций провели встречу с выдвинутым на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
Спикер Госдумы Володин и руководители фракций провели встречу с Мантуровым
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что был обсуждён график встреч Мантурова во фракциях Госдумы и в профильном комитете по промышленности и торговле.

Также на встрече обсуждали порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность вице-премьера.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.

12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.

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