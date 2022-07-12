Спикер Госдумы Володин и руководители фракций провели встречу с Мантуровым
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что был обсуждён график встреч Мантурова во фракциях Госдумы и в профильном комитете по промышленности и торговле.
Также на встрече обсуждали порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность вице-премьера.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.
12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.