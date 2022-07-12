Диетолог Дианова призвала не отказываться от обеда

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова призвала не отказываться от обеда.

«Когда человек пропустил обед, он попытается вознаградить себя большим разнообразием пищи. Если он ещё пойдёт в магазин, то это самый плохой вариант: он будет подвержен всем запахам, всей стимуляции, и поэтому ему будет хотеться абсолютно всё. И это будут эмоциональные покупки: когда человек очень голоден, он не может вовремя остановиться», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, систематическое переедание может привести к проблемам со здоровьем, например к образованию камней.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.