Вирусолог Малинникова рассказала об интенсивности распространения оспы обезьян

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала об интенсивности распространения оспы обезьян.

«Сейчас интенсивность распространения оспы обезьян среди населения не такая, как могла бы быть, если говорить, например, о натуральной оспе. Но вирусы имеют свойство мутировать. Если говорить о том же коронавирусе, изначально мы не могли предположить, что будут такие разнообразные мутации. Тем не менее сегодня наши знания об оспе обезьян говорят, что она вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране», — цитирует эксперта газета «Известия».

Как считает Малинникова, профилактика должна быть схожа с той, что применялась при COVID-19: соблюдение дистанции и норм личной гигиены.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Life.ru выразил мнение, что заболевание «лёгкое».

«Но санэпидслужба должна работать очень чётко, потому что нужно отслеживать эти случаи, нужно выявлять контактных людей. Нужно, чтобы они изолировались или в больнице, или в домашних условиях», — отметил он.

Ранее доктор медицинских наук Айрат Фаррахов, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказал, как может передаваться оспа обезьян.