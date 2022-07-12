Вирусолог Малинникова рассказала об интенсивности распространения оспы обезьян

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Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала об интенсивности распространения оспы обезьян.
Вирусолог Малинникова рассказала об интенсивности распространения оспы обезьян
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«Сейчас интенсивность распространения оспы обезьян среди населения не такая, как могла бы быть, если говорить, например, о натуральной оспе. Но вирусы имеют свойство мутировать. Если говорить о том же коронавирусе, изначально мы не могли предположить, что будут такие разнообразные мутации. Тем не менее сегодня наши знания об оспе обезьян говорят, что она вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране», — цитирует эксперта газета «Известия».

Как считает Малинникова, профилактика должна быть схожа с той, что применялась при COVID-19: соблюдение дистанции и норм личной гигиены.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Life.ru выразил мнение, что заболевание «лёгкое».

«Но санэпидслужба должна работать очень чётко, потому что нужно отслеживать эти случаи, нужно выявлять контактных людей. Нужно, чтобы они изолировались или в больнице, или в домашних условиях», — отметил он.

Ранее доктор медицинских наук Айрат Фаррахов, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказал, как может передаваться оспа обезьян.

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