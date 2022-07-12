В Оренбургской области зафиксировали 15 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Оренбургской области зафиксировали 15 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 15 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявили 217 522 случая COVID-19. Выздоровели за минувшие 24 часа 17 жителей, всего — 212 765.

Также стало известно, что в Иркутской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 296 643.

«Лечение в больницах проходят 244 пациента с диагнозом COVID-19, что на семь человек меньше по сравнению с предыдущим днём. За сутки с COVID-19 справились 67 человек, с начала пандемии — 292 541», — уточнили в штабе.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить