В Оренбургской области зафиксировали 15 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 15 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявили 217 522 случая COVID-19. Выздоровели за минувшие 24 часа 17 жителей, всего — 212 765.

Также стало известно, что в Иркутской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Общее число выявленных случаев достигло 296 643.

«Лечение в больницах проходят 244 пациента с диагнозом COVID-19, что на семь человек меньше по сравнению с предыдущим днём. За сутки с COVID-19 справились 67 человек, с начала пандемии — 292 541», — уточнили в штабе.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.