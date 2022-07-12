Форум «Территория ритма» пройдёт 8—11 сентября в Нижегородской области

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Международный форум «Территория ритма» пройдёт 8—11 сентября в Нижегородской области.
Форум «Территория ритма» пройдёт 8—11 сентября в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

«Мероприятие адресовано тем, кто хочет стать социальным предпринимателем и менять к лучшему мир вокруг себя. Участие в форуме могут принять молодые люди от 18 лет и старше. В их числе могут быть как люди, у которых уже есть идея для социального бизнеса, так и те, у кого её пока нет, но есть желание быть полезными», — отмечается в сообщении.

Ожидается более 300 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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