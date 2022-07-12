Эндокринолог Гончарова дала рекомендации метеозависимым людям на летний период

Эндокринолог Анна Гончарова дала рекомендации метеозависимым людям на летний период.

В беседе с изданием Pravda.Ru она посоветовала установить оптимальный температурный режим дома и на работе с помощью кондиционера и проветривания.

«Пейте воды столько, сколько необходимо конкретно для вас, но не очень много и не очень мало. Лучше, если это будут овощные соки или минеральная вода с достаточным содержанием минеральных солей. Хороши и овощные фреши», — сказала врач.

По её мнению, питание должно быть максимально лёгким, насыщенным клетчаткой, микроэлементами и витаминами.

Также Гончарова рекомендует высыпаться, защищать голову от солнца и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.