HR-консультант Лоикова прокомментировала ситуацию на рынке труда

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Независимый HR-консультант Зулия Лоикова прокомментировала ситуацию на рынке труда.
HR-консультант Лоикова прокомментировала ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

«Если посмотреть на статистику с 2020 года, то мы видели, что в основном выросли доходы у тех, кто постоянно и непрерывно повышал квалификацию, обучался чему-то новому, переходил в новые направления. Если человек не готов совершенствоваться, ленится, то ни о каком развитии не может быть и речи», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Лоикова, из-за перехода многих компаний на удалёнку стало ясно, что ряд сотрудников не могут дисциплинированно планировать свою жизнь, что отражается на эффективности работы.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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