В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что более 60% российских туристов выбирают отдых в Турции. Далее следуют Белоруссия и Абхазия.

По словам Барзыкина, россияне довольно активно путешествуют по таким странам СНГ, как Армения, Узбекистан и Казахстан.

«Все они для нас страны дружественные, понятные и бюджетные, безвизовые, естественно», — отметил эксперт.

Ранее коммерческий директор российской системы онлайн-бронирования гостиниц bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.