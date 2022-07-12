В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.
В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом
  • РИА Новости

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что более 60% российских туристов выбирают отдых в Турции. Далее следуют Белоруссия и Абхазия.

По словам Барзыкина, россияне довольно активно путешествуют по таким странам СНГ, как Армения, Узбекистан и Казахстан.

«Все они для нас страны дружественные, понятные и бюджетные, безвизовые, естественно», — отметил эксперт.

Ранее коммерческий директор российской системы онлайн-бронирования гостиниц bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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