В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом
- РИА Новости
В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что более 60% российских туристов выбирают отдых в Турции. Далее следуют Белоруссия и Абхазия.
По словам Барзыкина, россияне довольно активно путешествуют по таким странам СНГ, как Армения, Узбекистан и Казахстан.
«Все они для нас страны дружественные, понятные и бюджетные, безвизовые, естественно», — отметил эксперт.
Ранее коммерческий директор российской системы онлайн-бронирования гостиниц bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.