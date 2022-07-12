В АКИТ рассказали о динамике российской онлайн-торговли в 2022 году

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рассказали о динамике российских онлайн-продаж в 2022 году.

Об этом сообщает «Российская газета».

За период с января по май общий объём интернет-продаж составил 1,9 трлн рублей, из которых 1,8 трлн пришлось на внутренний рынок.

На отечественных площадках жители потратили на товары на 52% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На маркетплейсах россияне совершили 39,5% всех покупок.

В пятёрку популярных категорий товаров вошли цифровая и бытовая техника (21,5% от общего объёма продаж), мебель и товары для дома (16,9%), продукты питания (14,3%), одежда и обувь (13,7%), товары для красоты и здоровья (7,6%).

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных компаний из России.