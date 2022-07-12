В Росздравнадзоре заявили, что поставки лекарств в Россию идут в плановом режиме
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«В целом движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объёме», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа сократился почти вдвое: лекарства прибывают в Россию в среднем за пять — семь дней.
Ранее стало известно, что правительство России выделит дополнительно ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами.
Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.