В Росздравнадзоре заявили, что поставки лекарств в Россию идут в плановом режиме

Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев. Об этом заявили в Росздравнадзоре.

«В целом движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объёме», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа сократился почти вдвое: лекарства прибывают в Россию в среднем за пять — семь дней.

Ранее стало известно, что правительство России выделит дополнительно ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что Россия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.