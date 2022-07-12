В Краснодарском крае с начала года реализовали 16 инвестпроектов на 21,5 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с начала года в регионе реализовали 16 инвестпроектов на 21,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на заявление губернатора.

«С начала года в Краснодарском крае завершили 16 крупных проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей. Вложения в нашу экономику составили 96 млрд рублей — это самый высокий показатель за последние восемь лет. Также реализация инвестпроектов позволила создать более 800 новых рабочих мест», — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что сейчас в стадии реализации 440 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,4 трлн рублей в секторах промышленности, АПК, транспорта, санаторно-курортной сфере.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщило, что IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва».