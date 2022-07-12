В Краснодарском крае с начала года реализовали 16 инвестпроектов на 21,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с начала года в регионе реализовали 16 инвестпроектов на 21,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на заявление губернатора.

«С начала года в Краснодарском крае завершили 16 крупных проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей. Вложения в нашу экономику составили 96 млрд рублей — это самый высокий показатель за последние восемь лет. Также реализация инвестпроектов позволила создать более 800 новых рабочих мест», — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что сейчас в стадии реализации 440 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,4 трлн рублей в секторах промышленности, АПК, транспорта, санаторно-курортной сфере. 

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщило, что IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить