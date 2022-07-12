В России отмечен спрос на готовые жилые дома

По данным банка ВТБ, за первое полугодие 2022 года спрос на готовые жилые дома в России вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказали «Известиям» в банке ВТБ, больше всего средств в сегменте загородной недвижимости выдали в Москве и области — 3,5 млрд рублей.

«После повышенных темпов роста рынка во время пандемии ситуация в сегменте загородной недвижимости стабилизировалась. Однако число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежнему растёт. С началом сезона мы видим стабильное увеличение интереса заёмщиков к таким объектам: в мае спрос вырос на 20% к апрелю, в июне — почти на 70% к маю. По нашей оценке, в ближайшее время эта тенденция продолжится, на что может повлиять очередное смягчение условий кредитования и дальнейшая реализация сезонного спроса», — рассказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.