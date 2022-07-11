В Подмосковье благоустроят 50 лесопарков

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в регионе в рамках программы «Парки в лесу» благоустроят 50 лесопарков.
В Подмосковье благоустроят 50 лесопарков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хочу вас поблагодарить за это решение — «Парки в лесу». На сегодня у нас 50 проектов, 25 мы уже реализуем. Это большие площади в Одинцове, Химках, Балашихе, Домодедове, Мытищах», — сказал Воробьёв.

По его словам, после завершения проекта, который запустили в 2022 году, в регионе появятся новые территории, где люди смогут комфортно проводить время, в том числе занимаясь спортом.

Кроме того, реализация инициативы поспособствует развитию малого бизнеса в области.

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

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