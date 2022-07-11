В Подмосковье рассказали о ситуации со школьным питанием
- РИА Новости
Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На сегодняшний день 414 тыс. детей в 1105 школах региона бесплатно получают горячее питание.
Продукты поставляет 51 организация. Питание организовывают 52 оператора и пять комбинатов. 42 школы организуют процесс самостоятельно.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.