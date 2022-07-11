В Подмосковье рассказали о ситуации со школьным питанием

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В Московской области более 5 млрд рублей выделили на организацию школьного питания в 2022 году. Часть средств — 2,8 млрд рублей — поступила из федерального бюджета.
В Подмосковье рассказали о ситуации со школьным питанием
  • РИА Новости

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день 414 тыс. детей в 1105 школах региона бесплатно получают горячее питание.

Продукты поставляет 51 организация. Питание организовывают 52 оператора и пять комбинатов. 42 школы организуют процесс самостоятельно.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

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