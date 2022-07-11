В Иркутской области зафиксировали 30 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 30 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 296 608.

«В общей сложности выздоровели и выписались из больниц 292 474 человека», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 269 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 36 пациентов. Выписаны 43 человека.

Ранее врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.