В России стал недоступен сайт фотобанка Depositphotos
В России стал недоступен сайт фотобанка Depositphotos. Как сообщает РИА Новости, доступ к сайту ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.
- © РИА Новости / Владимир Песня
Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры России от 1 июля.
Накануне ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.
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