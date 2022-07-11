В России стал недоступен сайт фотобанка Depositphotos

В России стал недоступен сайт фотобанка Depositphotos. Как сообщает РИА Новости, доступ к сайту ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

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Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры России от 1 июля. Накануне ведомство по требованию Генпрокуратуры ограничило доступ к сайту немецкой газеты Die Welt.