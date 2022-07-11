Аналитики: в Петербурге появилось около 100 тысяч новых вакансий в июне

Представители сервиса hh.ru сообщили, что за первый месяц лета 2022 года количество вакансий в Санкт-Петербурге пополнилось почти на 100 тыс. предложений.

Об этом пишет ИА REGNUM.

Рост числа вакансий по сравнению с маем 2022 года составил 11%.

Наряду с этим отмечается, что чаще всего в Санкт-Петербурге в июне искали работников в образовательной сфере: репетиторов, научных сотрудников и других специалистов. Прирост к маю здесь составил 23,6%.

Также популярными были вакансии юристов (+15,9%), маркетологов и пиар-специалистов (+14,5%), администраторов (+14,3%), работников в сфере транспорта и логистики (+13,5%), а также страхования (+13,4%).

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.