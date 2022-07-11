В Ленобласти подтвердили 42 случая COVID-19 за сутки

В Ленинградской области подтвердили 42 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 60 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявили почти 190 случаев коронавируса. Вылечились 184,9 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 3097 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и Франции.