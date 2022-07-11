В Оренбургской области зарегистрировали 17 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 17 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 217 507. Вылечились 212 748 человек, в том числе 30 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали десять случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе подтвердили 85 155 случаев коронавируса.

По данным городского правительства, вакцинировались 326 494 жителя Севастополя, завершил иммунизацию 310 531.

Ранее врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.