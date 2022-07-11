Задержаны четверо подозреваемых в хищении денег у населения через сайты по продаже техники

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Сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ульяновске и Ханты-Мансийском автономном округе задержаны четверо подозреваемых в хищении денег у населения через сайты по продаже компьютерной и бытовой техники.
Задержаны четверо подозреваемых в хищении денег у населения через сайты по продаже техники
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники создали несколько сайтов для продажи техники по заниженным ценам и требовали полную предоплату. После получения денег они не выходили на связь.

«Один из сообщников, используя IP-телефонию, выполнял роль оператора интернет-магазинов, звонил клиентам, принимал и обрабатывал заказы, а также распределял полученные деньги между участниками группы. Другой фигурант осуществлял разработку, администрирование и продвижение сайтов. Ещё двое обеспечивали анонимность группировки в сети интернет с помощью прокси-серверов. На приобретённые нелегально сим-карты аферисты регистрировали кошельки одной из платёжных систем», — рассказала Волк.

Соучастники использовали 40 абонентских номеров мобильных телефонов, 160 банковских счетов и электронных кошельков, 17 абонентских номеров IP-телефонии, 200 прокси-серверов. В ходе обысков изъяты доказательства преступления.

Ранее «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РК и Севастополю сообщил, что ФСБ пресекла незаконную деятельность двух сотрудников Центральной городской больницы Армянска.

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