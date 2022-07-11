Новосибирский облсуд признал законным арест учёного Колкера

Новосибирский областной суд признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска об аресте по обвинению в госизмене учёного Дмитрия Колкера, который скончался спустя два дня.

«Постановление Советского районного суда Новосибирска… оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов... оставить без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее стало известно об аресте Дмитрия Колкера. Как сообщили в Новосибирском государственном университете, он занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

3 июля члены семьи Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти.