Новосибирский облсуд признал законным арест учёного Колкера
«Постановление Советского районного суда Новосибирска… оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов... оставить без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова судьи.
Ранее стало известно об аресте Дмитрия Колкера. Как сообщили в Новосибирском государственном университете, он занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.
3 июля члены семьи Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти.