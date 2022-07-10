Доцент Хачатурян: качество отечественной продукции падает без импорта
«Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортёров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление» — приводит слова Хачатуряна агентство «Прайм».
Минусом дефляции также является падение конкурентоспособности экспортёров.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.