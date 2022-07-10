Доцент Хачатурян: качество отечественной продукции падает без импорта

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В ситуации снижения цен на товары, экспорт растёт, а импорт снижается, что приводит к снижению качества отечественной продукции, заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

«Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортёров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление» — приводит слова Хачатуряна агентство «Прайм».

Минусом дефляции также является падение конкурентоспособности экспортёров.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

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