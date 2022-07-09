Следствие возбудило дело по факту пожара на АЗС в Ульяновской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту травмирования пятерых людей при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования пяти человек в результате возгорания на автозаправочной станции в р.п. Кузоватово», — говорится в сообщении СК России по региону.

По данным ведомства, на АЗС произошло возгорание автомобиля-газовоза.

Ранее стало известно, что в результате пожара на АЗС в Ульяновской области пострадали пять человек.