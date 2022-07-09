Следствие возбудило дело по факту пожара на АЗС в Ульяновской области

Короткая ссылка
Следствие возбудило уголовное дело по факту травмирования пятерых людей при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области.
Следствие возбудило дело по факту пожара на АЗС в Ульяновской области
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования пяти человек в результате возгорания на автозаправочной станции в р.п. Кузоватово», — говорится в сообщении СК России по региону.

По данным ведомства, на АЗС произошло возгорание автомобиля-газовоза.

Ранее стало известно, что в результате пожара на АЗС в Ульяновской области пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить