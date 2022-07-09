Прокуратура организовала проверку по факту пожара на АЗС в Ульяновской области

Прокуратура Кузоватовского района организовала проверку после пожара на автозаправочной станции (АЗС) в Ульяновской области.

«Прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области организовала проверку по факту произошедшего сегодня, 9 июля 2022 года, взрыва на автозаправочной станции в посёлке Кузоватово, в результате которого пострадали пять человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате пожара на АЗС в Ульяновской области пострадали пять человек.

В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.