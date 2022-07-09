Прокуратура организовала проверку по факту пожара на АЗС в Ульяновской области

Короткая ссылка
Прокуратура Кузоватовского района организовала проверку после пожара на автозаправочной станции (АЗС) в Ульяновской области.
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на АЗС в Ульяновской области
  • РИА Новости

«Прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области организовала проверку по факту произошедшего сегодня, 9 июля 2022 года, взрыва на автозаправочной станции в посёлке Кузоватово, в результате которого пострадали пять человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате пожара на АЗС в Ульяновской области пострадали пять человек.

В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить