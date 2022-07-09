В Приморье проходят боевые учения отряда «Тигр» для участия в спецоперации на Украине

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В Приморье формируется батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации на Украине.
В Приморье проходят боевые учения отряда «Тигр» для участия в спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор края Олег Кожемяко побывал на военном полигоне Горностай и принял участие в стрельбах.

Как отметила пресс-служба, на полигоне добровольцы отрабатывали навыки стрельбы, в течение месяца им предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово.

«Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они в составе 155-й бригады морской пехоты отправятся в командировку на Украину», — говорится в сообщении.

«Мы видели своими глазами, какие проблемы есть на Украине. Много россиян разного возраста сейчас желают встать в строй, некоторым уже за 50. Поэтому губернатор Олег Кожемяко выступил с предложением формировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты», — сказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Ефремов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».

Российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

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