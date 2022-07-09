Врач Тихомирова перечислила продукты, провоцирующие ускорение старения

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Преждевременного старения можно избежать с помощью правильного питания, достаточно лишь избегать определённых продуктов, заявила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

По её словам, старению способствуют в первую очередь сладости и быстрые углеводы, которые провоцируют скачки уровня инсулина. Кроме того, процесс ускоряют солёные продукты и алкоголь.

Для продления молодости эксперт посоветовала чаще готовить еду дома, так как она отличается от покупной и ресторанной меньшим содержанием соли.

«Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать — это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение», — сказала Тихомирова в комментарии «Прайм».

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