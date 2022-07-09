Водитель каршеринга в Новосибирске врезался в остановку, один человек погиб
«Водитель, двигаясь на... запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди — четыре женщины», — цитирует Рифа ТАСС.
По словам представителя ГИБДД, одна из них погибла, ещё троих доставили в медучреждения с различными травмами.
Ранее в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Студенты Российского университета транспорта разработали систему прогнозирования уровня аварийно опасной обстановки на дорогах. Решение реализовано в рамках проектно-образовательного интенсива Университета 20.35.