Водитель каршеринга в Новосибирске врезался в остановку, один человек погиб

Водитель автомобиля из каршеринга «Делимобиль» врезался в остановку в Новосибирске, в результате аварии погиб один человек, заявил и. о. замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.

«Водитель, двигаясь на... запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди — четыре женщины», — цитирует Рифа ТАСС.

По словам представителя ГИБДД, одна из них погибла, ещё троих доставили в медучреждения с различными травмами.

Ранее в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Студенты Российского университета транспорта разработали систему прогнозирования уровня аварийно опасной обстановки на дорогах. Решение реализовано в рамках проектно-образовательного интенсива Университета 20.35.