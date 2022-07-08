В Подмосковье завершилась всероссийская военно-спортивная игра «Победа»

Короткая ссылка
В подмосковном парке «Патриот» состоялась церемония закрытия финала всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
В Подмосковье завершилась всероссийская военно-спортивная игра «Победа»

Первое место заняла команда юнармейцев Камчатки.

Финалистов поздравил начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Соревнуясь в ходе конкурсов на настоящем военном полигоне, вы в течение всех дней проявляли свои лучшие качества: высокий командный дух, смекалку, эрудированность, сплочённость и взаимовыручку», — сказал он.

Церемонию посетили представители управления делами президента России, Минобороны, Минпросвещения, Российского движения школьников, а также представители главного штаба Юнармии.

В игре «Победа» принимали участие 83 команды, в том числе команды ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить