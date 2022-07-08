В Подмосковье завершилась всероссийская военно-спортивная игра «Победа»
Первое место заняла команда юнармейцев Камчатки.
Финалистов поздравил начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.
«Соревнуясь в ходе конкурсов на настоящем военном полигоне, вы в течение всех дней проявляли свои лучшие качества: высокий командный дух, смекалку, эрудированность, сплочённость и взаимовыручку», — сказал он.
Церемонию посетили представители управления делами президента России, Минобороны, Минпросвещения, Российского движения школьников, а также представители главного штаба Юнармии.
В игре «Победа» принимали участие 83 команды, в том числе команды ДНР и ЛНР.