Врач Логина рассказала о роли отдыха при профилактике аллергии

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Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о роли отдыха при профилактике аллергии.
Врач Логина рассказала о роли отдыха при профилактике аллергии
  • Gettyimages.ru

«Следует обеспечить себе полноценный отдых, чтобы иммунная система могла восстановиться», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, отдыхать нужно каждый день, а отпуск лучше брать каждые полгода.

«Пыльца берёзы, пищевые продукты, микрофлора помещения, болезнетворные бактерии, обитающие в организме человека, абсолютно безобидны. И тяжёлые, а порой и угрожающие жизни аллергические заболевания возникают из-за нарушения иммунитета, когда главные иммунные клетки — лимфоциты — неадекватно оценивают опасность для организма этих безвредных факторов и начинают так же активно защищаться, как от болезнетворных вирусов и бактерий», — отметила Логина.

Как добавила врач, к развитию аллергических заболеваний могут привести хронический эмоциональный стресс, особенности питания, бесконтрольный приём различных лекарств и так далее.

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