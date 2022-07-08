Директор по персоналу Булкина прокомментировала ситуацию на рынке труда

Директор по персоналу компании «Первый ОФД» Елена Булкина прокомментировала ситуацию на рынке труда.

«Что касается сотрудников, то, безусловно, ушло большое количество иностранных компаний. Там не только были IT-компании, но и торговые, поэтому на рынок вышло определённое количество людей», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, активизировались и работодатели — появляются новые вакансии, идёт оптимизация производства, реорганизация структур.

«Студенты и школьники сейчас ищут подработку», — отметила Булкина. Она пояснила, что учащиеся хотят иметь карманные деньги или просто выходят на рынок в поисках первой работы.

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