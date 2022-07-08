Директор по персоналу Булкина прокомментировала ситуацию на рынке труда

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Директор по персоналу компании «Первый ОФД» Елена Булкина прокомментировала ситуацию на рынке труда.
Директор по персоналу Булкина прокомментировала ситуацию на рынке труда
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Что касается сотрудников, то, безусловно, ушло большое количество иностранных компаний. Там не только были IT-компании, но и торговые, поэтому на рынок вышло определённое количество людей», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, активизировались и работодатели — появляются новые вакансии, идёт оптимизация производства, реорганизация структур.

«Студенты и школьники сейчас ищут подработку», — отметила Булкина. Она пояснила, что учащиеся хотят иметь карманные деньги или просто выходят на рынок в поисках первой работы.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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