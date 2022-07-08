Совет Федерации одобрил закон о введении идентификатора рекламы в интернете
- © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Об этом информирует ТАСС.
Закон предусматривает, что реклама в интернете может распространяться после присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора, представляющего собой уникальное цифровое обозначение.
При этом Минцифры будет наделено полномочиями устанавливать требования к идентификатору рекламы.
Как ранее заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, эта мера позволит прослеживать распространённую в интернете рекламу и вести учёт данных о ней.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении понятия «винный туризм» в качестве одного из направлений сельского туризма.