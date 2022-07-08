В Тюменской области отменили ряд ограничений по COVID-19

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В Тюменской области с 8 июля отменили ряд ограничений по COVID-19.
В Тюменской области отменили ряд ограничений по COVID-19
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В частности, разрешено проводить массовые мероприятия в помещениях государственных и муниципальных организаций. Также сняты ограничения в работе предприятий общепита.

Также стало известно, что в Татарстане приостановили действие антикоронавирусных ограничений, передаёт «Бизнес Online». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Это подтвердила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

Соответствующее решение принято с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.

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