Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метро

Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метрополитена.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт федерального правительства.

В целом власти одобрили 33 заявки. Их общая сумма превышает 48 млрд рублей. Регионы получат эти средства на развитие инфраструктуры.

В Нижнем Новгороде идёт подготовка к строительству новых станций.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.