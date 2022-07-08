Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метро

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Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метрополитена.
Нижегородской области направят 1,3 млрд рублей на продление метро
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на сайт федерального правительства.

В целом власти одобрили 33 заявки. Их общая сумма превышает 48 млрд рублей. Регионы получат эти средства на развитие инфраструктуры.

В Нижнем Новгороде идёт подготовка к строительству новых станций.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.

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