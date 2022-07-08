Власти Симферополя привели данные по численности населения города

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Мэр Симферополя Михаил Афанасьев привёл данные по численности населения города.
Власти Симферополя привели данные по численности населения города
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Ответ, который я сейчас дам, это не официальная статистическая цифра. Я осмелюсь сказать, как мне кажется, эта цифра приближается к 500 тысячам», — заявил на пресс-конференции Афанасьев.

По его словам, на данный момент есть такой термин, как симферопольская агломерация.

«Симферополь и Симферопольский район у нас уже слились. Вопрос относительно границ муниципального образования городской округ Симферополь на сегодняшний день не стоит, в принципе никакой острой необходимости в этом я на самом деле не вижу», — добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что с начала года в Калининградскую область переехали 650 человек в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению граждан, проживающих за рубежом.

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