Арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 16—17 июля

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Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16—17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.
Арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 16—17 июля
  • © Анатолий Стребелев/Фонд Росконгресс

Об этом сообщает kp.ru.

Оператором событий председательства является Фонд Росконгресс.

Деловая программа включает четыре сессии, посвящённые различным направлениям туризма, а также арктической кухне.

«Арктический фестиваль «Териберка» — музыкально-культурное событие, которое проходит в единстве с уникальной северной природой. В этом году география фестиваля будет значительно расширена: к ключевой локации прошлых лет на песчаном берегу «старой» Териберки добавятся природный парк, дальний пляж и «Кладбище кораблей», — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На основной сцене выступят 13 музыкальных исполнителей и коллективов.

Также запланированы экскурсии, мастер-классы, поэтические чтения, театральные перформансы.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице проходит фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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