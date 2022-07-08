В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили землю с начала года

В Московской области более тысячи многодетных семей получили землю с начала 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущества.

«Закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области действует уже 11 лет. За это время землю получили 31,7 тыс. семей, что составляет 58% от общего количества многодетных, вставших на учёт», — заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе решили наградить 75 семей, проживших вместе более 25 лет, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный департамент соцзащиты. Большинство из награждённых — жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надымского и Пуровского районов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Ростовской области заключили брак 25 664 пары, что на 22,6% выше показателя 2020-го.