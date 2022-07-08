В Тюмени проводят проверку по факту падения двухлетнего ребёнка из окна

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В Тюменской области проводят доследственную проверку по факту падения ребёнка из окна третьего этажа.
В Тюмени проводят проверку по факту падения двухлетнего ребёнка из окна
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в Тюмени утром 7 июля. Мальчик выпал из окна, когда его мать спала.

«Ребёнок получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Якутске спасли ребёнка, который выпал с 12-го этажа жилого дома.

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