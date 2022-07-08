В Тюмени проводят проверку по факту падения двухлетнего ребёнка из окна
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл в Тюмени утром 7 июля. Мальчик выпал из окна, когда его мать спала.
«Ребёнок получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Якутске спасли ребёнка, который выпал с 12-го этажа жилого дома.