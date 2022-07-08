Дерматовенеролог Прокофьев дал советы по выбору SPF-средства

Врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев дал советы по выбору SPF-средства.

«Если вы бываете на улице краткосрочно, утром и вечером добежали до работы, а день провели в офисе, то можно использовать низкую фотозащиту. Если проводите продолжительное время гуляя, то защита должна быть не ниже 30», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, чем светлее кожа, тем выше нужен уровень защиты.

Как отметил Прокофьев, независимо от цифр на упаковке солнцезащитное средство желательно обновлять каждые два часа.

Ранее кандидат медицинских наук, медицинский директор научно-лабораторного комплекса Chromolab Борис Никулин в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о симптомах солнечного удара.