В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с контрольными работами в школах

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Большинство российских школ сократили число контрольных и проверочных работ, о чём свидетельствуют результаты мониторинга, проведённого Рособрнадзором.
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с контрольными работами в школах
  • © АГН "Москва" / Андрей Любимов

Об этом сообщает «Российская газета».

«Сейчас в 94% школ контрольные и проверочные работы занимают не больше 10% от общего числа запланированных уроков по предмету», — заявила начальник Управления оценки качества образования и контроля за деятельностью органов госвласти субъектов России Рособрнадзора Евгения Елисеева.

Она отметила, что с 1 сентября 2022 года школы будут использовать конструктор рабочих программ. Речь идёт о специализированном онлайн-сервисе составления учебного плана, который не позволит включать в план контрольные, если их количество превышает норму в 10%.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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