Кировская выпускница рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов

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Выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов.
Кировская выпускница рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

В беседе с progorod43 она заявила, что к математике никак специально не готовилась, поскольку этот предмет в лицее всегда был на хорошем уровне.

«Мы просто решали задачи, пробные варианты на уроках, и этого мне хватило», — пояснила Микрюкова.

По её словам, русским языком она занималась раз в неделю на протяжении всего 11-го класса, а к информатике подготовка потребовала чуть больше времени.

«Кстати, я после каждого экзамена приходила домой в полной уверенности, что всё плохо, и рассказывала об этом родителям. Так что они не только обрадовались, но и удивились, когда я получила по каждому предмету 100 баллов», — добавила Микрюкова.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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