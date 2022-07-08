В Татарстане в 2021 году поженились почти 25 тысяч пар
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.
Женщины чаще всего заводили семьи в возрасте 20—24 лет, мужчины — в возрасте 25—29 лет.
В Калининградской области в прошлом году зарегистрировали 7779 браков, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат. Большая часть союзов заключалась в возрасте от 25 до 34 лет.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.