В Подмосковье более 750 врачей получили земельные участки за год
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Всего в рамках программы «Земля врачам» более 2,1 тыс. врачей заявили о желании воспользоваться новой льготной мерой поддержки, инициированной губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым», — сказала глава областного Министерства имущественных отношений Наталья Адигамова.
Она отметила, что с начала 2022 года медикам выделили 400 участков, всего на этот год предусмотрена выдача земли 1 тыс. врачей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.