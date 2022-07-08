Россияне оценили свой уровень финансовой грамотности

Короткая ссылка
Из исследования, проведённого платформой «Финуслуги» (проект Московской биржи), следует, что 62% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний.
Россияне оценили свой уровень финансовой грамотности
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом пишут «Известия».

В то же время 26% респондентов считают себя финансово грамотными, выступая также для своего окружения экспертами в финансовых вопросах. В данной группе преимущественно молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет.

В низком уровне таких знаний признались 12% опрошенных: они рассказали, что мало знают о финансовых инструментах и считают эту тему слишком сложной.

Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить