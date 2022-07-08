Россияне оценили свой уровень финансовой грамотности
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Об этом пишут «Известия».
В то же время 26% респондентов считают себя финансово грамотными, выступая также для своего окружения экспертами в финансовых вопросах. В данной группе преимущественно молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет.
В низком уровне таких знаний признались 12% опрошенных: они рассказали, что мало знают о финансовых инструментах и считают эту тему слишком сложной.
Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.