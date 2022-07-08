Блогер Хаюц дала советы по подготовке к путешествию

Tревел-блогер, специалист по семейным путешествиям Юлия Хаюц дала советы по подготовке к поездке.

«Когда выбираете, необязательно ехать в то место, которое является самым популярным. Если расширить границы на 100 км, вы попадёте в другой регион и условия. Об этом мало кто знает. В этом смысле соцсети дают нам огромные возможности: перед поездкой можно посмотреть, кто там уже был», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, практически во всех районах есть местные Telegram-каналы с актуальными новостями.

Как считает Хаюц, можно оценить все возможности и сразу выписать места, которые хочется посетить.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.