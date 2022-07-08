В Федерации отельеров прокомментировали уход ряда гостиничных сетей из России

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов прокомментировал уход ряда гостиничных сетей из России.

«Официально немногие бренды ушли из России, многие заявили о приостановке новых проектов. Ситуация непростая — отели, особенно люксовые, испытывают стресс с точки зрения экономики, потому что многие из них работали на очень обеспеченных иностранных гостей, которых стало сильно меньше», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, некоторые гостиницы меняют названия и ими управляют российские структуры, поэтому они продолжают работать.

«Некоторые оставляют название, потому что собственник не согласен с этой позицией. Многие бренды рассчитывают, что они вернутся, но как это будет — сложно сказать», — добавил Прасов.

Ранее президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, президент Becar Asset Management Александр Шарапов прокомментировал ситуацию на рынке апарт-отелей.