Эксперт в туротрасли Прасов рассказал о спросе на люксовый отдых на Камчатке и Алтае

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов сообщил, что в этом сезоне люксовый туристический сегмент развивается в том числе на Камчатке и Алтае.
Эксперт в туротрасли Прасов рассказал о спросе на люксовый отдых на Камчатке и Алтае
  • Legion-Media

«Граждане стараются ограничивать расходы на отдых, но как раз в люксовом сегменте всё неплохо, и это в основном на загородных курортных направлениях, потому что лето. При этом с учётом тех ограничений, которые есть на полёты на юг России. Поэтому часть платёжеспособного спроса перемещается, например, на Камчатку, Байкал, Алтай, в Мурманскую область», — сказал эксперт в беседе с НСН.

Что касается городского туризма, в этом году хорошие показатели у Санкт-Петербурга и Москвы, отметил Прасов.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить