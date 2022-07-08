Эксперт в туротрасли Прасов рассказал о спросе на люксовый отдых на Камчатке и Алтае

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов сообщил, что в этом сезоне люксовый туристический сегмент развивается в том числе на Камчатке и Алтае.

«Граждане стараются ограничивать расходы на отдых, но как раз в люксовом сегменте всё неплохо, и это в основном на загородных курортных направлениях, потому что лето. При этом с учётом тех ограничений, которые есть на полёты на юг России. Поэтому часть платёжеспособного спроса перемещается, например, на Камчатку, Байкал, Алтай, в Мурманскую область», — сказал эксперт в беседе с НСН.

Что касается городского туризма, в этом году хорошие показатели у Санкт-Петербурга и Москвы, отметил Прасов.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.