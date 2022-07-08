В столичном районе Нагатинский Затон проведут масштабное благоустройство

В столичном районе Нагатинский Затон проведут масштабные работы, в ходе которых повысят транспортную доступность и благоустроят территорию.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой сайт мэр Москвы Сергея Собянина.

По словам главы города, этот район изолирован от центра города и добраться туда сложно.

«В 2023 году этой изоляции придёт конец. В районе будут открыты сразу две станции Большой кольцевой линии метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Тоннели пройдены, станционные комплексы построены. Сейчас идут отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство прилегающих территорий», — говорится в сообщении.

Также для удобства жителей планируется обустроить пешеходный мост через старое русло Москвы-реки, который будет достаточно широким, чтобы его можно было использовать как для подходов к метро, так и для прогулок с видом на реку.